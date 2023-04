Rodrigo Cárcamo, la vigencia de un "guerrero" en los clásicos ante Huracán: "Quiero darle lo mejor de mí a Newbery""

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este domingo, Jorge Newbery intentará extender su invicto ante Huracán en el César Muñoz. El Lobo ganó en sus cuatro presentaciones y el único puntero del campeonato.

Rodrigo Cárcamo, experimentado defensor “Aeronauta”, le contó sus sensaciones a PdC en la previa del partido más convocante del fútbol petrolero. “Venimos de superar a un rival duro de local como Deportivo Sarmiento. Tuvimos una semana tranquila después de ganar, el triunfo fue importante para trabajar pensando en el clásico", inició.

"Llegamos con algunas bajas por lesión y expulsion pero los chicos que vienen entrenando desde abajo, tienen las mismas ganas y herramientas para darle soluciones al equipo”, remarcó el defensor.

Sobre este momento de Newbery, Cárcamo remarcó el cáracter de los referentes del equipo. “Tenemos un adn de ir para adelante en jugadores como Ariel Rubio, Franco Domínguez, Gastón Barrientos, Kevin Flores. Nadie da una ninguna pelota por perdida”.

Por otra parte, habló de su momento personal. Cárcamo sumó minutos en todos los partidos y fue titular en dos ocasiones. “Me genera satisfacción a mi edad poder seguir jugando, por ahí hay veces que uno acompaña el proyecto y otras donde el técnico necesita jugadores de experiencia”, indicó.

“Uno como jugador trata de estar bien para poder cumplir y asumir el compromiso que le toca. Obviamente que si hay chicos que están mejor, voy a ser el primero en decir que no. Ahora me siento y entreno bien, quizás alguien puede decir lo contrario pero yo soy consciente. Newbery me dio lo mejor siempre, espero poder brindarlo lo mismo de mí hasta el final”, cerró Cárcamo.