River llegó a un acuerdo millonario con Fiorentina por la venta de Lucas Beltrán

El cordobés Lucas Beltrán no continuará en River después de una oferta que recibió el club por parte de la Fiorentina para contar con sus servicios antes del inicio del campeonato en Italia.

El delantero del equipo “Millonario” viene de hacer un gran torneo local, quedando segundo en la tabla de máximos goleadores y entre los más destacados por su rendimiento en la Copa Libertadores.

La operación, según adelantaron fuentes riverplatenses, incluye bonos y variables para alcanzar esa cifra que no es la de la cláusula de rescisión, que es de 25.000.000 de euros.

En Fiorentina el “Vikingo” se reencontrará con el ex River Lucas Martínez Quarta y tendrá como compañeros al ex Rosario Central, Gino Infantino y al ex Argentinos Juniors, Nicolás González.

¿Último partido de Beltrán? River e Inter se juegan el pase a cuartos de final de la Libertadores: hora y TV

El primer acercamiento de Fiorentina fue con el propio jugador, al que le ofreció cinco años de contrato, anunciando que el pago lo haría la mitad este año y el resto por objetivos.

Pero desde River no quisieron apurarse después que apareciera la Roma con una oferta sobre la mesa apenas consumada la eliminación riverplatense de la Copa Libertadores a manos del brasileño Internacional de Porto Alegre, en octavos de final.

¡Bombazo!: River rompió el mercado de pases y acordó el regreso del "Pity" Martínez

Beltrán, quien regresó desde Colón el año pasado donde estaba a préstamo, tuvo su mejor rendimiento luego de la cuarta fecha del torneo con Martín Demichelis como director técnico cuando el equipo comenzó a jugar con un solo delantero, lo que lo llevó a ser la figura del campeón.