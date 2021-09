(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Un toque entre Renzo Blotta y Pablo Ortega durante la carrera Final de Clase 2 de Turismo Nacional en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, asustó a todos los presentes y televidentes.

En el choque, además, quedaron fuera de competencia Facundo Bustos, Gerónimo Núñez y Marcelo Guevara. Sin dudas, un accidente que asustó a todo el mundo y afortunadamente los protagonistas salieron ilesos. El comodorense habló con Cadena Tiempo y reveló que no aceptó las disculpas de Ortega.

"No fueron aceptadas sus disculpas. Me mandaron un mensaje de texto, ni siquiera se acercaron al box. Me subieron a una ambulancia y ni siquiera fue capaz de preguntar cómo estaba", comentó.

"La saqué muy barata. Solo lesiones leves en el brazo y la costilla. Pero veía como se me venían los autos de frente. Fue duro. El auto quedo destruido. Habrá que trabajar mucho para ver si llegamos a correr la próxima carrera”, remarcó.