FUTBOL Un ex jugador del "Globo" muy querido colgó los botines y se sumó para dirigir las formativas Huracán de Comodoro Rivadavia presentó a los encargados de dirigir a las divisiones inferiores, bajo la coordinación de Iván Calfú. En la Octava estará un ex marcador de punta, en la Novena un ex central que viene de dirigir en Laprida y en la Novena un ex jugador de Nueva Generación.