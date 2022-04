Petroquímica participó en la Liga de Honor 3D de tiro con arco en Las Grutas

(Pasta de Campeón - ADNSUR) El comodorense Ariel Rivas junto a Víctor Rodríguez, arquero de la selección Argentina de tiro con arco, representaron al Club Petroquímica en Las Grutas, donde se disputó la 1era fecha de la Liga de Honor 3d Región Patagónica, organizado por la sede de Las Grutas (arqueros del Golfo del club Universitario de Puerto Madryn).

El torneo se desarrollo en las inmediaciones del camping “el oasis” donde se presentaron 40 arqueros de toda la Patagonia. “Fue un torneo muy exigente, muy técnico y físico. Por suerte me fue muy bien, hice 394 puntos y me permitió quedarme con el 1er puesto, este tipo de competencias me vienen bien, pensando en lo que va a ser el premundial de Olavarría”, manifestó Rodríguez a Pasta de Campeón.

Por otro lado, Ariel Rivas expresó: “estoy muy contento de haber venido a Las Grutas, el torneo fue muy exigente, con tiros muy técnicos. Esta fecha de la Liga de Honor 3D me sirvió mucho para prepararme para el Premundial”, resaltó.

Cabe destacar que los dos arqueros de Petroquímica disputaran el Premundial 3D de tiro con arco, que tendrá fecha del 14 al 17 de abril en la ciudad de Olavarría, donde se medirán con arqueros de Uruguay y Chile.