(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Martín Palermo, después de perder la final de la Copa de la Liga contra Rosario Central y de que la fórmula opositora cayera contra la del oficialismo de Juan Román Riquelme, rompió el silencio y habló de una posible llegada al club, algo que a simple vista resulta imposible.

El ex DT de Aldosivi hizo hincapié de las diferencias con su ex compañero en Boca Juniors, dando por hecho que en el corto y mediano plazo no logrará dirigir al equipo.