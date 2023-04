El torneo de ascenso “Por Nosotras” se completó anoche en zona norte. Oeste le ganó a Palazzo en el sintético del “Aguilucho” 6-0 y ahora se acomodó en el tercer escalón de la tabla de posiciones de la Primera B.

El juego se debía haber jugado el domingo pero el factor climático en la ciudad obligó a postergarlo. Anoche se disputó el encuentro y las de Valle C no tuvieron piedad ante un plantel del “Aguilucho” que no logra hacer pie en la temporada 2023 y suma un punto hasta el momento. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA