No levanta cabeza: Con todas sus figuras, River perdió con Vélez y dejó una pobre imagen

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Por la tercera fecha de la Copa de la Liga, River Plate sufrió su segunda derrota y dejó una preocupante imagen en Liniers.

Esta vez, cayó 2 a 0 ante Vélez, equipo que pelea por no descender, y no levanta cabeza. Con todas sus figuras, el “Millonario” no le encontró la vuelta al partido y se fue con las manos vacías.

A los 21' del primer tiempo, el “Fortín” abrió el marcador. Claudio Aquino sacó un disparo que contó con un rebote antes de colarse en la valla de Franco Armani.

En el complemento, Vélez aprovechó una mala salida de la defensa y estiró la diferencia. Santiago Castro capitalizó una pérdida defensiva de Nicolás De la Cruz y ejecutó un remate ajustado contra el palo izquierdo de Armani.

River perdió bien, no tuvo un juego vistoso y ahora deberá pensar en la forma de revertir un presente que lo tiene como vigente campeón del fútbol argentino.

Síntesis

Vélez 2: Gastón Gómez; Elías Gómez, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez, Tomás Guidara; Juan Ignacio Méndez, Yeison Gordillo, Francisco Pizzini, Claudio Aquino; Braian Romero y Santiago Castro. DT: Sebastián Méndez.

River 0: Franco Armani; Santiago Simón, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, Pablo Solari, Facundo Colidio; y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.