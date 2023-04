(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El comodorense Ian Subiabre es el orgullo de la ciudad. Se encuentra representando a nuestro país en el Sudamericano Sub 17 de fútbol en Ecuador y viene demostrando un alto nivel en todos los partidos que disputó.

Su familia viajó a Ecuador para poder estar junto a él y acompañarlo en este momento tan importante para el joven jugador. Hoy, Martín, su papá, dialogó en vivo con Pasta de Campeón y ADNSUR para contar cómo están viviendo el presente de Ian. “Es algo muy lindo que podemos disfrutar en familia, poder acompañarlo en este momento tan lindo que le toca vivir. Nosotros lo apoyamos al máximo y le transmitimos todo el cariño que necesitaba también desde acá”.

“Lo vimos jugar y después cuando termino el partido nos dio un abrazo, ahí corrieron lágrimas como familia porque lo vimos muy bien, muy contento y la felicidad de nuestros hijos es nuestra”, comentó.

”Agradecemos a mucha gente de Comodoro porque sin conocernos mandan mensajes de aliento, están pendientes de cuando juega y también de ustedes que siempre difunden todo. Le decimos que él se ganó las cosas solo, nosotros somos muy humildes y él logró todo esto en base a sacrificio. No tiene que desviarse de su objetivo más allá de todas las cosas que se hablan, ser siempre la misma persona que lo llevó a estar acá”, remarcó Martín.

Por otro lado, contó que en este equipo está jugando de una posición en la que no estaba acostumbrado, más lejos del arco y como asistidor de los delanteros. “Por más de que él no esté jugando en su puesto se tiene que entregar al cien. No es importante de que ahora haga goles, sino que le llegue la pelota limpia a los delanteros. Ya clasificaron al mundial y lograron el primer objetivo”, afirmó.

También se refirió a al cambio de representante que hizo Subiabre en las últimas semanas: “Cambiamos de representación porque Ian estaba muy mal manejado, aprovecho a decirle a los chicos de Comodoro que se fijen bien antes de firmar papeles, tuvimos la oportunidad de cambiar de represente que desde que estamos nos dio la oportunidad de viajar y acompañar a nuestro hijo”.