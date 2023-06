El Torneo Oficial 2023 de la "B" ya cuenta con todo definido de cara a la jornada 15 que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El líder provisional que tiene la divisional, General Saavedra hasta que Diadema enfrente a Oeste Jrs, jugará desde las 15 el sábado ante Ferro.

Con el arbitraje de Gabriel Jarpa, el equipo dirigido por Juan Pablo Díaz visitará al equipo de Valle C, en cancha de Talleres Jrs.

Por su oarte, Argentinos Diadema jugará en la zona sur frente a Stella Maris con Fabio Calvi como réferi principal.

Oficial "B" | Fecha 15

Sábado 24 desde las 15hs

- FERRO VS GRAL. SAAVEDRAArbitro: Gabriel JarpaCancha: Ferro

- STELLA MARIS VS A. DIADEMA (*)Arbitro: Fabio CalviCancha: Stella Maris(*) SIN PUBLICO VISITANTE

- CALETA CORDOVA VS N. GENERACION Arbitro: Héctor QuintanaCancha: C. Cordova- OESTE JRS VS CIUDADELA(*)Arbitro: Daniel CorderoCancha: Talleres Jrs(*) SIN PUBLICO VISITANTE

- SAN MARTIN VS TALLERES JRS Arbitro: Brian JerosimichCancha: San Martín

- UNIVERSITARIO VS TIRO FEDERALArbitro: Daniel SosaCancha: Tiro Federal