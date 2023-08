Inter Miami de Messi recibe a Nashville en su estreno como local por la MLS: hora y TV

FUTBOL El equipo de Quique Ruiz se quedó a un paso de la final US Open Cup: Quien será el rival del Inter Miami de Messi y cuándo se jugará Se confirmó el rival del Inter Miami de Messi en la final de la US Open Cup y no será Real Salt Lake, equipo donde juega el comodorense Quique Ruiz, que se encuentra recuperándose de una lesión. Houston Dynamo será el rival de Inter Miami en la gran final ¿Cuándo se jugará?