(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Este mediodía, en las instalaciones del Club Atlético Huracán de Comodoro, se llevó adelante la presentación oficial del nuevo director técnico de la institución, Carlos Padín. El entrenador estuvo acompañado por el presidente Elías Guzmán; el gerente deportivo José Luis Alcaín, el tesorero “Palolo” Romano y el emblema del club, “Papa” Álvarez.

Padín comenzó la conferencia agradeciendo por esta oportunidad y afirmando que hoy en el club “hay que barajar y dar de nuevo para que Huracán pueda estar en el lugar que se merece”. Además, explicó que mañana no estará en el banco de suplentes ante la CAI, pero que para la segunda fecha comandará el barco del “Globo”.

“Huracán necesita armar el sustento con jugadores del club, acompañado con gente que los sepa guiar y que estemos todos bajo un mismo objetivo. Ivan va a dirigir el partido de mañana en USMA, yo voy estar desde la platea mirando todo. Espero arreglar mis problemas todo lo más rápido posible para hacerme cargo en la segunda fecha. Van a encontrar una persona con la que pueden dialogar y que aguanta las críticas”, remarcó.

Sobre la participación en el próximo Torneo Regional o Federal B, el entrenador comentó que “tenemos que tener una Licencia del Consejo Federal por la historia que esta institución tiene. Creo que se puede hacer un Regional en abril y armar algo por el estilo y si es así nos tenemos que preparar”.

“Tome la decisión de venir de forma muy tranquila, mi familia siempre me acompaña, tanto mi señora como mis hijos. Fue fácil para tomar porque ellos saben sobre mis sueños, en febrero estarán acá y mi lugar en el mundo será Huracán porque esto es un proyecto”, comentó.

Sobre su idea de juego remarcó que “no soy un técnico que se encasilla con un número, trato de ver lo que tengo en el plantel. Me gusta el futbol ofensivo, las transiciones rápidas, no soy de esperar y salir y me gusta tomar riesgos. Eso lo vamos a tener que trabajar”.

Sobre la situación del capitán “Pocho” Barrera, el DT afirmó que “es lo que salió. Si Germinal lo quiere y él quiere ir, es una decisión de él. Yo lo conozco de hace mucho tiempo, hablaré con él y ahí veremos cómo viene el tema pero es un jugador muy importante”.

Por último, el presidente Elías Guzmán se refirió al arribo de Padín: “Somos gente de palabra, nos manejamos de palabra. Todos queremos el bien para huracán, lo importante es eso desde las dos partes. Es un proyecto a largo plazo de dos a tres años. Esperemos que se quede todo este tiempo y tenemos que tratar de que esto se cumpla para llevar a Huracán a lo más alto”.

El santacruceño estará acompañado por Juan Pablo Spósito como ayudante de campo y el profe continuará siendo Matías Abadié.