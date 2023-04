Maximiliano Hauros, el delantero de 32 años, aportó su cuota goleadora en el triunfo ante la CAI por la primera fecha del torneo Clasificatorio y habló sobre el triunfo de ayer y su presente en km8, reconociendo siempre su amor eterno por Stella Maris.

"En el gol me pude liberar de Llesona, me tuvo cortó toda la tarde, y me pude liberar para marcar el segundo. Mi compañero la puso con un guante, nos miramos nomas en los tiros libres y pudimos marcar que siempre es bueno", aseguró el experimentado goleador.