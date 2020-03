En plena cuarentena, cuando el país se encuentra paralizado por la medida preventiva del Gobierno Nacional ante la pandemia del coronavirus, Julián Villalón sufrió un accidente doméstico que le dejó afectado gran parte de su rostro y su pecho.

El incidente se produjo hace unos días, pero no fueron aclarados por el propio protagonista. Algunos medios partidarios de la entidad velezana aseguraron que el joven de 20 años se encontraba en Córdoba ayudando a sus padres con un emprendimiento gastronómico, pero otras versiones sostienen que el accidente fue en Buenos Aires.

“Se le cayó gran cantidad de aceite hirviendo cuando estaba ayudando a sus padres en Córdoba. El chico se encontraba elaborando churros artesanales para vender con sus papas”, explicaron desde Sangre Velezana Radio, un espacio dedicado a la noticias especializadas del club.

Lo cierto es que el lateral izquierdo de la reserva de Vélez sufrió quemaduras de tercer grado cuando recibió en su rostro y su pecho una gran cantidad de aceite hirviendo. “Me he salvado porque hay un Dios tan grande que me cuidó y no dejó que nada grave me pase. Pensé lo peor, pensé que todo se terminaba. Fue el peor momento de mi vida. ¡Gracias a Dios estoy bien! Ahora, cuestión de tiempo y sólo será un recuerdo”, escribió Villalón en sus redes sociales junto a la foto en donde se le pueden observar las heridas