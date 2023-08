Es comodorense, viajó a Mendoza por su carrera universitaria y se coronó campeón mundial de futsal en Brasil

El equipo mendocino Jockey Club venció el pasado viernes 11 de agosto en la final por 3-2 al local Seleto Maringa y logró el título más importante de su historia con dos comodorenses en su plantel: Fabián Lauletta y Diego Vargas, este último que arribó como refuerzo desde Flamengo futsal (Comodoro) para el certamen internacional.

En total participaron 10 equipos de todo el mundo: United Futsal Club (Australia); Dínamo de Moscú (Rusia); Balboa de Colombia; Huanchuy FS de Santiago de Chile; Magallanes de Tierra del Fuego y Jockey Club Mendoza (Argentina); Sport Mandiyú de Paraguay y los anfitriones, Seleto Maringa, Construssan y Colorado, de Brasil, fueron los que disputaron el trofeo de la competencia de clubes más importante del mundo, avalado por la Federación Internacional de Fútbol de Salón (Fifusa).

Sin embargo, en el caso de Fabián Lauletta, decidió emigrar de tierras comodorenses hace 5 años, se mudó a Mendoza para estudiar kinesiología y allí llegó a Jockey Club, donde consiguió coronarse campeón en 2023 de la División de Honor y la Continental Cup: “Jugarlo ya era un sueño y una experiencia enorme, y haberlo ganado es algo histórico así que cerró por todos lados. Estamos teniendo un año hermoso y muy duro, hace menos de un mes y medio jugamos la División de Honor, no hemos parado, es lindo, pero ahora se necesitan unos días de descanso”.

“Me vine a fines de 2018 a Mendoza para estudiar kinesiología, lo puedo llevar bastante al día, un poco me atraso con los torneos pero ahora estoy bien, me queda esta última parte del año y ya termino la carrera. Mi idea es terminar e irme a jugar afuera, tuve la chance de ir a Italia ahora en agosto, pero la rechacé para terminar mis estudios. Era una buena propuesta, pero irme con un título para el día de mañana será lo mejor“.

“Pity”, como le dicen sus conocidos, dio sus primeros pasos en el fútbol de cancha grande en la Escuelita de Jorge Newbery hasta novena división, luego realizó inferiores en la Comisión de Actividades Infantiles, donde conoció a quien menciona como su mejor amigo: Fausto Viegas. Mientras que en fútbol de salón arrancó en MyL, después tuvo un paso por Flamengo, y retornó a MyL, antes de partir rumbo a Mendoza.

Pasó por diversas selecciones juveniles defendiendo la camiseta comodorense, y en 2018 integró la la selección argentina de futsal C20. Allí tuvo la chance de ser visto por el cuerpo técnico en Mendoza, y gracias a Martín Cusa pudo dar un giro en su vida y en su carrera deportiva. Decidió irse a estudiar kinesiología y a la vez seguir jugando allá.

“Acá todos los equipos tienen su club, jugás de local y de visitante y nosotros tenemos todo, desde la C5, C6, C7, C13, inferiores, femenino y muchas otras disciplinas que están dentro del club como pádel, tenis, taekwondo”, remarcó sobre el salto de calidad que encontró en Jockey Club.

Asimismo, el jugador de 24 años sostuvo que tuvo “un poco” de incidencia en el arribo de Diego Vargas como refuerzo para el campeonato mundial. “Hablando un día con el cuerpo técnico que íbamos a buscar un pivot, yo le dije que por el estilo de juego de Flamengo, que por ahí es muy parecido al nuestro, Diego es un pivot que tiene experiencia, que ya había jugado este tipo de torneo, y me parecía que era lo que mejor podíamos buscar o lo que mejor nos iba a venir, y por suerte fue así, se nos dio, se sumó muy bien al grupo”.

Tras ganar la División de Honor en julio, venciendo en la final a Flamengo, y ahora coronándose como campeón de la Continental Cup en Brasil, Lauletta fue citado nuevamente a la Selección mayor de Comodoro Rivadavia junto a Diego Vargas, de cara al Argentino A de Selecciones mayores a disputarse a principios de octubre en Posadas, Misiones.

El cuerpo técnico comodorense estará integrado por Pablo Herrera como entrenador principal, junto a los ayudantes técnicos Ignacio Aldaba y Pablo Cárcamo, mientras que la preparación física estará a cargo de Matías Rojas, y Gastón García en el scouting.

“Estoy muy contento por la citación, porque pese a estar lejos me tienen en cuenta. La verdad que con Pablo no pude hablar, pero hablé con los dos ayudantes de campo y la disposición de ellos, tanto como la mía, es muy buena. Por ahí lo ideal sería ir a entrenar unos días antes a Comodoro, y si no, la idea es sumarme directamente en Misiones”, detalló Lauletta.

Agregó que “tampoco puedo perder tantos días de facultad en este último semestre, entonces ese sería uno de los motivos que me impiden poder ir a entrenar tantos días allá. Pero si puedo llegar a Comodoro 10 días antes o 7 antes, estaría bueno. Es un privilegio defender los colores de mi ciudad y vamos a dar lo mejor por la competencia”, sentenció.