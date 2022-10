El recuerdo de Bonadeo con Diego Maradona: "conmigo siempre fue extremadamente noble”

Gonzalo Bonadeo visitó Comodoro Rivadavia para la Expo Deportes 2022, y en la previa al día que hubiera sido el 62 cumpleaños de Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, consultado por Pasta de Campeón recordó.

“Hay infinidad de cosas, porque a todos no han pasados cosas con Diego, lo hayamos conocido o no. Y me paso algo bastante singular cuando él falleció yo me entero porque me llaman de la producción de la radio de Lanata contándomelo. No es que yo lo esperaba, pero ya la vez que lo había visto el día de su aniversario 60 en la cancha de Gimnasia lo vi muy mal; como nunca antes. Porque no era que estaba tirado en una cama, estaba tratando de andar y no podía”, señaló.

"Margaritas", la canción que Dalma le dedicó a Diego Maradona al celebrarse su cumpleaños 62

“Y paso un día, y se me ocurrió buscar un episodio que yo tuve con él en el año 94 cuando terminado el Mundial el vuelve a la Argentina y estamos en Canal 13 en lo que era Orsai con él como compañero. Hacemos el programa, y termino planteándole a Diego algo así como que me dé un deseo y me dice que: “si tuviera algo para elegir, elegiría que me sigas dejando trabajar con vos”, recordó Bonadeo.

“Y hay me cayó la ficha, me dije; que pendejo “bolu…”, no entendí nada porque salí de ahí como nervioso y no me di cuenta de lo que me estaba diciendo Maradona. Hay si me colapse y me puse llorar mal por la muerte de Diego pero ya no estaba él”

Y después lo otro es que yo con todas las contradicciones, con todas las cosas a las cuales yo no adhiero que pudo haber dicho u hecho Diego, me tengo que guiar por el que conocí y el que yo conocí y trate; siempre conmigo ha sido extremadamente noble”, valoró el periodista deportivo.