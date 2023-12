MUNDIAL SUB 17 Placente defendió a la Sub-17 argentina de las críticas: "No se olviden de que son chicos" El técnico de la selección Argentina Sub-17, Diego Placente, pidió que la gente "no se olvide" de que son chicos los futbolistas en el Mundial de Indonesia, luego de las duras críticas al arquero Jeremías Florentín.