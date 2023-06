(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Ignacio “Nacho” Montenegro no se olvida de sus primeros pasos en no sólo el karting, sino en la gente que lo acompaño. Además, le confió a Pasta de Campeón un deseo muy especial que lo liga con la ciudad que lo vio nacer y valoró el papel de Renzo Blotta y Emanuel Abdala en el Turismo Nacional del último fin de semana en el General San Martín.

“Quiero agradecerles a las personas que están en el sur. No me olvido a pesar de no estar en Rada Tilly o pasar por Comodoro, los tengo presentes”, indicó el piloto de TC2000, segundo detrás de Leonel Pernía, en una sesión de entrenamiento y diversión de karting en Zárate.

TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACA.