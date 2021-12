(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La foto subida a Facebook por "Canario" Núñez puede pasar desapercibida para todo aquel que no conoce el fútbol comodorense. Pero la imagen con mameluco naranja y botines con punta de acero en un descanso del trabajo petrolero trajo muchos comentarios.

"No me carga bien la foto, mucha calidad junta", le escribieron al ex delantero de Petroquímica que supo inflar redes en la década del 90 con la camiseta de Petroquímica cuando el "Verdolaga" era protagonista en todos los torneos.

El otro es nada más y nada menos que Esteban "Piojo" López, el último ídolo que tiene Huracán, que supo ganarse el afecto de todo el pueblo "globero" y el respeto de toda una ciudad por su humildad dentro y fuera de la cancha.

No compartieron cancha, Núñez es un par de categorías "más grande", pero en el trabajo petrolero en el campo se forjó una linda amistad donde la banda rockera La Renga es algo más que los une junto a la redonda.

"Qué importa un color si la amistad es lo más grande", escribió el delantero de Petroquímica en el posteo.