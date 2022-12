De la mano del “Gato” Montesino, Huracán se juega un cruce fuerte ante Boxing Club por el Torneo Regional

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Maximiliano Biasussi recordó el último encuentro disputado en el estadio municipal Km 3, donde el “Globo” le empató de forma agónica a la CAI por 2-2 (6 de noviembre de 2022), con un gol en los últimos minutos del encuentro de parte del histórico defensor para meter un pie en la siguiente instancia, donde jugarían posteriormente con Atlético San Julián.

“Cerramos muy bien la fase de grupos, se sabe que somos Huracán y tenemos que dejar todo hasta el final de cada encuentro, y en ese partido se dio así con un gol mío que sirvió para el equipo”, señaló el jugador que arribó a las inferiores de Huracán a los 9 años y a partir de ahí, nunca dejó la institución.

“Viví mucho tiempo con mis abuelos. Él fue quien me trajo con 9 años al club y todavía sigo acá. Hoy no lo tengo, pero me sigue desde el cielo. Y yo por mi abuela doy mi vida. Por eso el gol contra la CAI se lo dediqué a ella. Y a Huracán también le debo mucho, soy quién soy por la institución, me enseñó el respeto y valores y le voy a estar agradecido siempre”, agregó en diálogo con PDC.

Actualmente con 28 años, sigue vigente entre los referentes del equipo y se ha ganado a base de trabajo, un lugar en la defensa central. De esta manera, logró afianzar las líneas, para que su equipo termine ganando ambos clásicos comodorenses (2-0 en cancha de Newbery, y 1-0 en el César Muñóz) y llegando invicto a esta instancia de cuartos de final del Regional.

Tras superar ampliamente a San Julián (6-0 en la ida en Comodoro y 5-0 en Santa Cruz), ahora se cruzarán con Atlético Boxing Club. En este marco, el entrenador Jorge Montesino sostuvo que “con la doble competencia (torneo Regional y liga local), tenemos que ir manejando las cargas. Al equipo lo definimos recién el sábado para este primer duelo”.

“El jugar domingo y nuevamente jueves por el torneo local (fue victoria del “Globo” por 6-4 como visitante ante Petroquímica) no nos permitió tener una semana completa de trabajo de cara a este partido, además de no tener todos los refuerzos habilitados para la liga local”, indicó el “Gato”.

Esta semana estuvieron recuperados los jugadores tras enfrentarse a San Julián. Sin embargo, Montesino manifestó que “a las bajas que teniamos confirmadas de José Chacón y Pablo Zalazar, se sumó el delantero Rodrigo Ledesma que estará 10 días afuera por una carga muscular y no estará en los cruces ante Boxing”.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el año 2016, exactamente el 16 de octubre en la capital santacruceña. En aquella ocasión, el “Globo” se quedó con un triunfo por 2 a 0 con goles de Jeremías Asencio a los 7′ del primer tiempo y Esteban Selpa, a los 34 del complemento.

En dicho cotejo, a los 27′ del ST, el árbitro Alderete le anuló un gol al albiverde. Luego cobraron un penal en favor del equipo local a los 30 del complemento y debió ser ejecutado dos veces por adelantamiento de Federico Giacone, arquero de Huracán; y en ambas ocasiones el portero atajo el penal de Jorge Olguín.

Ahora el cotejo tiene como condimento extra el invicto que arrastran ambos equipos. El conjunto orientado por Montesino disputó hasta el momento 6 partidos, consiguiendo cinco triunfos y un empate. Mientras que el “Albiverde” dirigido por Marcelo Zuleta también jugó la misma cantidad de partidos y los ganó todos.

De esta forma, Boxing ante Huracán se medirán por primera vez en un cruce definitorio y ambos tendrán que resignar su invicto en el Regional Amateur.