De Comodoro a Las Pumas: Aylén Fernández, la patagónica que brilla en el rugby femenino

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Aylen nació en Comodoro, pero al poco tiempo se fue a vivir a Caleta Olivia y fue su lugar de vida hasta los 11 años. Luego retornó a la capital del viento y en su niñez comenzó a probar con diferentes deportes.

"Hice fútbol desde siempre en el barrio y a los 15 años recién jugué para un club. En el medio de eso practiqué handball y vóley", contó Fernández. Cuando terminó la secundaria, empezó a estudiar en el Instituto Superior de Formación Docente 810 y ahí su destino le hizo conocer su pasión.

Sobre aquellos comienzos, recordó: "llegué al rugby a los 18 años por un amigo que conocí en el instituto. Él es jugador de Chenque R.C. Me comentó que iban a armar el femenino en el club y si me pintaba probar. Así empecé".

Rápidamente logró destacarse con la ovalada y después de jugar su primer partido con solo dos meses de entrenamiento fue convocada para la selección Austral. En Caleta Olivia representaba a San Jorge RC donde continuó marcando diferencia tanto en el juego como en la parte humana. Después se radicó en Córdoba y allí llegaría la convocatoria para estar en el sistema de la U.A.R.

"Recibí la noticia siendo parte de Universidad Nacional de Córdoba. Me estaba yendo a entrenar y una amiga que en ese entonces estaba en el sistema, me dio la noticia. Llamé automáticamente a mi papá. La verdad que tenía mucha emoción, por todo lo que hice y hago para poder ser parte y mi papá también, que es el que me banca en todas", admitió.

Mudarse, tener que empezar a entrenarse aún más duro para seguir en el radar es un trabajo que no se logra en soledad. Siempre hay personas que ayudan a mantenerse firmes y no decaer nunca. Sin ellas se tornaría casi imposible, y es por eso Aylen afirmó: "tuve la suerte o privilegio de que durante todo mi proceso fui y soy acompañada por gente que me quiere mucho. En Córdoba me estaba esperando mi pareja de ese momento, que era jugadora de U.N.C. Eso lo hizo más fácil. Las chicas siempre son un cien en contención, risas, acompañamiento y grupo humano. Se volvieron mi familia”.

Fernández ingresó al sistema de la Unión Argentina de Rugby en noviembre del 2019. La última concentración a la que fue se realizó en el 2020, una semana antes que se declare la pandemia mundial. Durante el año pasado entrenaron por zoom todos los días y en noviembre tuvo la oportunidad de debutar con la celeste y blanca.

"Formé parte de dos seleccionados argentinos. El universitario, con el que viajé a Nápoles, Italia, a disputar los juegos de verano universitarios. Y el otro es el que todos conocemos como ‘Las Pumas’ con el que jugué un sudamericano ", remarcó.

Actualmente sigue radicada en Córdoba, donde entrena 6 horas por día. Estaba estudiando Educación Física, pero dejó en pandemia. Sin dudas los atletas de elite deben dedicarse 100% a entrenarse para poder mantenerse en el máximo nivel aunque no siempre esto pasa. Es por eso, que Aylen expresó: " no sé qué tan lejos puede llegar esto, pero ojalá sea a la persona correcta. El apoyo económico al deportista de alto rendimiento es esencial si nos gusta ver nuestra bandera en el podio de cualquier torneo internacional. Es un trabajo y debe ser remunerado como tal".

A su vez, aprovechó e invitó a niñas, adolescentes y adultas al deporte. "Vayan al club que tengan más cerca que seguro van a encontrar un grupo de personas que te van a potenciar a ser mejor en todos los aspectos", dijo.

Por último, la rugbier patagónica agradeció: “a mi familia que está siempre. A mi papá que es incondicional. No me gustaría olvidarme de nadie pero a todas esas personas que me apoyan en mi carrera deportiva y a los medios que se toman el tiempo de difundir”.