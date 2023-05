En la sede de Casa Pumas del 18 al 21 de mayo estuvieron entrenando Las Yaguaretés, que tuvo la presencia de la jugadora Camila Contreras entre las 22 convocadas. Tras la convocatoria paso unos días por Comodoro para disfrutar unos días junto a su familia, y antes del regresó visitó al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

"La reunión fue excelente, Hernán es una persona muy abierta a escuchar y ayudar, que siempre me brinda una mano para lo que necesite, me sigue apoyando en esta carrera. Está agradecido que yo venga a verlo y demás, le agradezco de todo corazón. Volví el miércoles a Comodoro y hoy me estoy volviendo para La Plata. Extrañaba muchísimo la familia, mi casa, la ciudad, mis amigos y demás. Más que feliz de haber pasado unos días disfrutando de mi familia", dijo la pilar derecho Camila Contreras, nacida en Comodoro.