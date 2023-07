Gabriel Batistuta rompió el silencio y utilizó en las últimas horas sus redes sociales para responder a la denuncia que derivó en una inspección en uno de sus campos en la ciudad de Reconquista para verificar el estado en que se encontraban los trabajadores.

El exfutbolista fue noticia en los últimos días por haber sido denunciado por explotación laboral de parte de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Luego de mostrar fotos de cómo viven sus empleados y lo prolija que está su estancia, el exdelantero de la Selección Argentina dijo: “Esta situación es muy triste para mí”. Luego, dejó en el aire una frase por demás inquietante.

Durante una entrevista en Radio La Red, el reconocido ex futbolista expresó su dolor por estas acusaciones. "Nosotros respetamos siempre los convenios colectivos, presentamos todos los papeles, estamos tranquilos", indicó.

“Todo lo que gané está invertido en el país, en el campo, en una marca de ropa. Invertí en un momento dificilísimo del país, siempre creyendo que el país va a salir adelante. Nací acá, me enseñaron el himno, a respetar los valores”, dijo.

"Desde el primer día que compramos el campo nos preocupamos para que el peón esté bien", sostuvo el ex Boca. Y luego añadió que: "El campo está sufriendo un ataque impresionante y no sé por qué. Puede ser por la ignorancia".

Durante el extenso reportaje, el exdelantero de Boca, Fiorentina y Roma, entre otros equipos, reconoció estar "peleando con las ideas de hacer cosas raras", aunque se negó a revelar exactamente a qué se refería. "No te las voy a decir porque es muy triste y quiero evitar decirlo, lo quiero dejar pasar. No, no te voy a decir", replicó Bati.

“La gente me da fuerzas para seguir luchando. Es evidente que alguien o algo está empeñado en dañarme. Un poco de crítica es comprensible, pero el maltrato injustificado no “, dijo Batistuta y agregó: “Esto me duele. Ver a mis padres afectados es mucho más doloroso”.

El ex futbolista también lamentó las declaraciones de líderes y políticos que afirmaron, sin ruborizarse, que él posee 140 mil hectáreas de campo. “Ojalá fuera cierto”, expresó.