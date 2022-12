Argentina heroica, un equipo guapo que no acepta traicionarse

Ya habrá tiempo para el fútbol. Países bajos es un equipo con oficio, el más serio de los rivales enfrentados por nuestra selección en sus cinco partidos. Superado táctica y futbolísticamente, ya 0-2, Van Gaal apostó por altura metiendo a dos tanques y sus jugadores pretendieron ganar carajeando a sus pares argentinos. Un combinado de jóvenes políglotas, ricos y rubios creyeron que podían sacar del partido a unos sudamericanos que contaron cada gota de sudor para llegar a cumplir sus sueños. Messi y compañía dieron un mensaje al mundo: al argentino se le puede ganar con fútbol, se le puede ganar con billetera, pero nunca de guapos.

“Me gusta cuando se pica, los muchachos aguantaron bien la toma, este equipo se agranda cuando nos boquean”

El partido fue una caldera desde el arranque. “Messi es uno menos cuando Argentina defiende”, Scaloni admitió post partido que los dichos del entrenador neerlandés habían impactado en el 10. Al mejor estilo Román -otro de los nuestros peleados con Van Gaal- Leo le devolvió un Topo Giggio: “hablás mucho, vos”. Sus compañeros así lo sintieron, también.

Hablemos del juego. Scaloni ganó tácticamente en el primer tiempo. Como en el partido con Ecuador, Países Bajos planteó una serie de duelos individuales en los que solo sobraba un central por equipo. En el caso neerlandés, cada vez que Messi salía a jugar más abajo, era acompañado por el Aké, el stopper izquierdo. Su lugar fue buscado por Molina primero y luego por Montiel, en los dos mejores momentos argentinos.

El segundo gol parecía cerrar la historia. Pero Leo hizo un claro análisis post partido: “Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y pelotazos”. Así fue, como Australia, los neerlandeses metieron dos tanques y tiraron centros. Demasiada diferencia de altura. Es difícil analizar ese tramo del partido debido a la altísima carga emotiva. Dicho esto, fue muy interesante un detalle. En esta columna hemos ya hablado del amor propio de esta selección para con su juego. Argentina no se siente cómoda defendiendo, por incapacidad a veces, pero principalmente por falta de convicción. Basta ver las caras de los jugadores cuando Di María no entraba. Al hacerlo, el cambio actitudinal fue instantáneo: Argentina pateó dos veces entre los tres palos y terminó el encuentro con un tiro en el palo. El conjunto albiceleste no se traiciona. Argentina es un equipo de convicciones. Y eso fue clave. Dibu mediante, nuestra selección llegó a los penales envuelta de un aura ganadora. Y ganó. Con fútbol, con coraje y con la guapeza arrabalera propia del potrero de nuestro país, con la pelota bajo la suela, como más cómodos e identificados se sienten los nuestros, con la nuestra.

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá”

Leo jugó un partido inédito para él con la selección en instancias como esta. Con el árbitro, a resaltar: Mateu Lahoz le había anulado un gol lícito que le hubiese dado un campeonato en mayo de 2014 con el Barcelona. “Es tuyo, es tuyo”, le dijo al español tras el gol del empate europeo. En cuanto a la pelota, el pase sin mirar a Molina fue fantástico. Abrió el partido juntando hombres a fuerza de gambeta y potrero y dejó mano a mano con el arquero al lateral exboca que definió contra la red. Más tarde pateó un penal con categoría clase A y tuvo muchísimas intervenciones de crack total.

El mejor del mundo tocó hoy para más de 30.000 argentinos que fueron a vivir un sueño a Qatar. Y la rompió. Leo hoy jugó encendido. Y encendió a sus compañeros. Gracias Van Gaal, gracias Weghorst, gracias Países Bajos. El 10 vio a sus compañeros con la mandíbula floja y se puso el equipo al hombro. El equipo mereció ganar antes de los penales, ya no importa. Estamos entre los cuatro mejores, ahora, que nos aguanten.