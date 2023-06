Angelina Licastro se toma todo con alegría, primero porque fue descubierta por un seleccionador nacional, y si bien venía de lograr en el 2021 en Araucanía (La Pampa), bronce en equipo y en la individual 12º. Y en EPADE, bronce en el medallero y cuartas en la competencia por equipo por puntos, lo que le sucede en la actualidad no se lo había imaginado, es todo muy rápido.

"Seguí con triatlón creo hasta los 16 años. Y me concentré con ciclismo cuando comencé con los Juegos de la Araucanía y los Juegos EPADE, me comenzó a gustar más la bici, a dedicarle más a la bici. Sí seguía con los triatlones y los duatlones, hasta que luego me dediqué a la bici a full".