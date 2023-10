¡Nos volvemos a ilusionar! Argentina será sede inaugural del Mundial 2030

A través de su cuenta personal de X (antes Twitter), Domínguez informó que el Mundial 2030 comenzará "donde todo se inició", en referencia al centenario de la primera edición de la Copa del Mundo 1930 de Uruguay.

"¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!", agregó Domínguez, en un sorpresivo anuncio.

La AFA, por su parte, celebró el mensaje de Domínguez y amplió el contenido de la información.

"2030: Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial. La selección de Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!", publicó la AFA.

¡Atención coleccionistas!: Ofrecen hasta 30 mil pesos por una moneda de 25 centavos

Luego, el presidente de la casa madre, Claudio Tapia, expresó que "nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de Argentina en el 2030".

La APF de Paraguay y la AUF de Uruguay repostearon el mensaje de Domínguez pero no agregaron información del anuncio.El que sí se sumó fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

"'Uruguayos campeones' 100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol. Gracias", manifestó el presidente uruguayo.

El psicólogo de su obra social "le tiró onda", ella le sacó captura y todo terminó en escándalo: "Con todo respeto.."

El titular de Conmebol brindó una conferencia de prensa en la sede de Luque para explicar el alcance del anuncio.

“Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué”, expresó.

En principio, la idea es que el Mundial 2030 comience en Sudamérica y se desarrolle en su plenitud en Europa, donde las sedes serán España, Marruecos y Portugal.