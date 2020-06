Shakira, Coldplay, Justin Bieber (luego de que lo acusaran de abuso sexual y él lo desmintiera) y Miley Cyrus serán los principales animadores del festival virtual solidario que se hará el 27 de junio con la idea de juntar fondos para la investigación por la vacuna contra el coronavirus.

El encuentro es organizado por la Comisión Europea y será transmitido por sus redes sociales oficiales y por canales de televisión europeos. En el festival también estarán presentes Usher, Jennifer Hudson, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade y Christine and the Queens.

"Los artistas tienen el poder de inspirar el cambio. Utilizan su talento para servir a grandes causas", declaró en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La funcionaria agregó que la Unión Europea está "totalmente comprometida a garantizar un acceso justo a una vacuna asequible lo antes posible y para todos los que la necesiten".

"Los ciudadanos globales les están pidiendo a los líderes mundiales que ayuden a poner fin al COVID-19, que comprometan los miles de millones de dólares necesarios para entregar pruebas, tratamientos y vacunas a todos en todas partes. Necesitamos equidad en salud y justicia global", sostuvo, a su vez, Shakira.

Tal como destaca Clarín, la campaña ya lleva recaudados uno 1.000 millones de euros, que son destinados para desarrollar y entregar pruebas, terapias y tratamientos contra el coronavirus.

Los artistas, se ve, siguen haciendo su aporte. A fines de abril, organizado por Lady Gaga, la Organización Mundial de la Salud y entidad Global Citizen, se llevó a cabo el festival One World: Together at Home. Y, a beneficio de los damnificados por la pandemia, se recaudaron 128 millones de dólares.

La convocatoria de músicos, actores, conductores e incluso figuras de la política fue masiva, y entre los artistas que se presentaron estuvieron Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, los Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Sam Smith, Lizzo, John Legend, Keith Urban, Billie Joe Armstrong, Céline Dion, Andrea Bocelli y Eddie Vedder, entre muchos otros.