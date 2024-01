La salida de Catalina Gorostidi dejó la casa de Gran Hermano con dos bandos completamente divididos y enfrentados. Dentro de las amistades y diferencias que mantienen, dos que no se pueden ni ver son Denisse González y Carla De Stefano.

Dentro de las crisis internas que tiene Chula, quien dejará el reality porque extrañaba mucho a sus hijos, se destaca una situación escandalosa tras la fuerte acusación que le hizo Denisse.

En una charla que tenía con Flor Cabrera, la joven de Trelew recordó que un día, al pasar, la comerciante le puso un apodo muy ofensivo para burlarse de su cuerpo y su cara.

CUÁL ES EL APODO QUE LE DIJO CARLA A DENISSE

Enojada, Denisse dijo que Chula “es la típica que hace comentarios en la secundaria que te destruyen”. “A mí me gustaría ser modelo y un día lo dije. Entonces, me dice ‘que raro que caminás vos’. Yo, como siempre de buen humor, le digo lo que pasa es que está la luz apagada y entonces no veo bien”, explicó, sobre la ironía que usó.

Se viralizaron las fotos "hot" de la chubutense Denisse de Gran Hermano

Al parecer, el hecho de que la critiquen en su aspecto físico traer severas consecuencias en Denisse, quien se quedó pensando en el comentario que recibió al respecto: “Me quedé 10 minutos pensando si caminaba raro. Cuando fui a nominar y volví, medio que me desvíe y ahí dije que me estaba jugando en la cabeza”.

Entonces, Denisse reveló el apodo ofensivo que motivó a sus comentarios. “Después escuché lo de las encías. Fui al baño, estaba sentada afuera y escucho ‘encías sangrantes’. Pensé ‘se las está agarrando con mis dientes? ¿Esto es real?’. Viste cuando decís si esto es en serio. Ahí respiré e hizo un chiste sobre el enjuague bucal. El otro día en la mesa se la tiré”, comentó.

¿Se la dedicaron a la cámara?: Denisse y Bautista tuvieron un momento "hot" bajo las sábanas de Gran Hermano

Denisse agregó que Carla todo el tiempo critica a todos en la casa o te pone en su grupo. “Ella te tilda, vos sos egoísta, vos vale la pena, vos sos un inútil. A Axel le dijo que era un pelotudo inútil, que no sé qué. Flaca, ¿cuántos años tenés?”, se preguntó.

QUIÉN ES ENCÍAS SANGRANTES

Es un personaje de la serie animada Los Simpson. Toca el saxofón alto y es probable que su hermano perdido fuese el Dr. Julius Hibbert. Encías Sangrantes fue un mentor para Lisa Simpson hasta su temprana muerte.