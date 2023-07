La China Suárez se burló de Pampita y reactivó la guerra en un motorhome que generó polémica

La China Suárez volvió a generar controversia al publicar un polémico video que provocó la reacción de Pampita. Mientras se encontraba filmando una película en Montevideo, Uruguay, la actriz compartió un video en el que las chicas del equipo de maquillaje le enviaban un mensaje recordando la pelea con la modelo.

A través de un video, la China comentó entre risas pícaras: "Bueno, acabo de llegar a filmar al set... al motor(home) y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen: 'Te compusimos una canción'. A ver".

Entonces, las chicas cantaron a pura ironía: "Dice así: En el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la PQLP".

La referencia de la pelea de María Eugenia para muchos remitió al conflicto que tuvo hace casi ocho años con Carolina Ardohain, en pleno rodaje de El Hilo Rojo. Una suerte de chicana póstuma.

"Con que poco nos divertimos, ¿no?", sumó la actriz. Los usuarios, a quienes no se les escapa nada, no tardaron en debatir el posteo de la ex de Cabré y se preguntaron: ¿Fue una indirecta para la pampeana?