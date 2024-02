Flor Vigna rompió en llanto tras recordar a Luciano Castro y hablar del romance prohibido con Pedro Alfonso

Luego de participar del Bailando 2023, Flor Vigna comenzó a atravesar un duro momento persona que se incrementó con la separación de Luciano Castro.

Sin embargo y con el correr de los días, a través de las redes sociales y medios de comunicación, se viralizó el supuesto affaire que habría tenido con Pedro Alfonso entre 2016 y 2017.

Ubicada como la tercera en discordia entre Alfonso y Paula Chaves, la cantante rompió el silencio y dar su versión de los hechos. “Bueno, este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”, comenzó en su video publicado en Instagram.

“Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación re linda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, agregó entre lágrimas.

“No tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí (a hablar en los medios). Por eso les agradezco mucho a todos los que me están defendiendo. Todo va a caer solo. Sé que las mentiras, a la larga, se sabe que son mentiras. Y los quiero mucho”, cerró.

Luego, en las historias de Instagram volvió a hablar del tema vinculado a Pedro Alfonso porque una fan le preguntó si era verdad. “Obvio que es mentira. Ya lo dijimos los 3 y nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y que no pasó nada. Por eso ni le damos lugar”, ratificó.