1874 – En Buenos Aires, nace el escritor, filósofo y abogado Macedonio Fernández.

1903 – Nace la actriz argentina Marina Esther Traveso, más conocida como Niní Marshall. Participó en películas como Mosquita muerta y Porteña de corazón.

1926 – En Los Ángeles, California, nace la actriz, modelo y cantante Norma Jeane Baker, más conocida como Marilyn Monroe. Algunas de las películas en las que trabajó son Una Eva y dos Adanes y La comezón del séptimo año.

1937 – Nace el actor estadounidense Morgan Freeman. Actuó en películas como Sueños de libertad e Invictus. Ganó el Premio Oscar por su trabajo en Million Dollar Baby.

1947 – En Middlesex, Reino Unido, nace Ronnie Wood, guitarrista e integrante de la banda The Rolling Stones.

1952 – Fallece el filósofo y psicólogo estadounidense John Dewey.

1962 – Muere el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Fue uno de los ideólogos de la llamada “solución final”.

1966 – Nace el exfutbolista argentino Abel Balbo. Con la Selección de su país jugó los mundiales de 1990, 1994 y 1998.

1966 – En Buenos Aires, nace la actriz, conductora y vedette Iliana Calabró.

1968 – En Connecticut, Estados Unidos, fallece la escritora y activista política Helen Keller.

1970 – Nace el conductor argentino Alejandro Wiebe, más conocido como Marley.

1970 – El dictador argentino Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto entre 1955 y 1958, es asesinado por la organización guerrillera Montoneros.

1974 – En Ottawa, Canadá, nace la cantante, compositora y actriz Alanis Morrissette. Algunos de los discos que editó son Now is the time y Under rug swept.

1977 – Nace la actriz argentina Malena Solda. En televisión trabajó en series como Montaña rusa y Buenos vecinos.

1983 – Fallece el boxeador estadounidense Jack Dempsey. Fue campeón mundial en la categoría de pesos pesados.

1999 – Muere la actriz, bailarina y vedette argentina Cris Miró.

2008 – Fallece en París el diseñador de moda Yves Saint-Laurent.

2017 – En Buenos Aires, fallece el golfista argentino Roberto De Vicenzo. Entre sus campeonatos ganados se encuentra la Copa mundial de Canadá de 1953 y el Abierto Británico de 1967.

Se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres. La Asamblea General de la ONU estableció este día para reconocer las funciones de los mismos a nivel internacional.

Se celebra el Día Mundial de la Leche. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se trata de la oportunidad ideal para tomar dimensión global de lo que significa esta bebida.