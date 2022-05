Los periodistas Cristina Pérez y Baby Etchecopar protagonizaron este martes una pelea al aire en el que hubo acusaciones, cuestionamientos y se dijeron distintas cosas en la cara en vivo, a partir de una discusión por el enfoque de un tema político.

Todo pasó en el pase entre “Cristina Sin Vueltas” y “Baby en el Medio”, mientras hablaban de la influencia de Máximo Kirchner en distintas funcionarias del gobierno o dirigentes del Frente de Todos, como la intendente de Quilmes Mayra Mendoza o la titular del PAMI, Luana Volnovich.

“Es un tema delicado lo que estás diciendo, porque puede entrar en un terreno personal, puede ser ofensivo, difamatorio…”, le dijo Pérez, habiendo entendido que Etchecopar se refería a vínculos amatorios o personales entre los dirigentes, como para justificar la defensa o el rol desde los espacios de poder.

Se viene el Campeonato Patagónico de Tango a Comodoro

-“¿Por qué no ejercés el periodismo e investigas?, la cortó Baby.

- “No es mi tema, estoy con las escuelas sin gas y otros temas”.

- “¿Sabés por qué me joden las cosas con vos? Porque no sos buena compañera. Cuando uno está ejerciendo el periodismo te cagas toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente. No es la primera vez. Te quiero mucho”.

- “Vos querés ejercer el periodismo con eso, yo no”

-“No dije acostarse… vos estás con el dedo… bueno, entonces no hagamos más pase”, terminó Baby.