Este lunes por la noche, Ángel de Brito sorprendió a los televidentes y contó que habló con Wanda Nara, después de que la empresaria fuera internada el pasado miércoles en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo, para realizarse estudios.

“Wanda se hizo estudios la semana pasada. Como lo dijo en sus redes hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en lo que supuestamente tiene que tratar”, comenzó De Brito en LAM.

“Hasta hoy a la mañana no tenía un diagnóstico”, detalló además. "Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana. Wanda me contó que sus hijos no sabian qué estaba atravesando", detalló.

"Solo sabían que se había internado, que se había hecho unos chequeos. Obviamente, como cualquier padre, creo yo, como cualquier adulto, intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora", dijo.

Se revelaron nuevos detalles de la salud de Wanda Nara y hay preocupación: "Evalúan hacer un tratamiento.."

“Lo hizo porque se siente contenida por los profesionales argentinos. Me dijo ‘en Turquía no entiendo nada’. Es más frío, no es tu país. Así que prefiere hacérselos acá. Cuando hacen los estudios encuentran valores que no daban bien. Los repitieron y dieron igual”, siguió De Brito.

Y precisó: “El único síntoma que tenía antes de irse a hacer estos controles de rutina, era un dolor en el bazo. Que no sabían si era ginecológico y se confundía por la zona o si era realmente del bazo”.

“Pero no es que fue a hacerse estudios por eso, fue a hacerse los chequeos anuales como debemos hacernos todos”, cerró, haciendo hincapié en la importancia de los controles médicos periódicos.