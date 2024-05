La pasada semana, la escandalosa ruptura entre Emilia Attias y el Turco Naim dejó el mundo del espectáculo totalmente conmocionado.

Fue la panelista Yanina Latorre quien tiró la primicia y en las últimas, reveló un detalle impensado sobre el fin del amor.

En ese sentido, Latorre develó que el humorista "huyó", porque lo escuchó de su propia voz en un audio que está circulando y que despertó su interés.

“Yo lo entiendo al Turco, nadie se separa y dice ´tenemos toda la onda´. Tengo otros audios contando otra historia, que nada que ver. Yo lo escuché de la voz del Turco Naim: él dijo que se iba antes de que estalle el quilombo y la vean a ella de joda con un tipo y quedar como un boludo”, indicó la "angelita" contando detalles del audio del "Turco", quien está actualmente en Montañita, Ecuador, por un emprendimiento de un bar que quiere abrir en la playa.

Emilia Attias se separó del Turco Naim y se filtró quien fue el tercero en discordia: "Cornudo"

Días atrás, Latorre contó que Emilia Attias le puso un freno al exhumorista de Tinelli por una razón íntima que fue un quiebre en la pareja: "Ella le reclamaba sexo, que parece que él no le daba porque estaba deprimido. Ella no quería saber más nada pero lo intentó por la hija. Él, además de deprimido, empezó a hacer cosas que no estaban buenas, y ella lo rajó. Parece que ella ahora está de joda y la está descosiendo. Él, tipo grande, no labura, todo el día tirado...".