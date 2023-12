La periodista deportiva Sofía Martínez reveló las palabras con las que terminó una relación. En medio de una charla, habló sobre las formas de concluir un vínculo amoroso, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. De esta manera, Martínez podría haber usado esa forma para poner fin a su romance con el también periodista Diego Leuco, ocurrido en octubre de 2023.

En un nuevo programa de Perros de la Calle, el programa de Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Harry Salvarrey, que se transmite por Urbana Play, surgió una conversación sobre la forma de terminar una relación. De esta forma, la periodista deportiva preguntó: “Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde… ¿Lo citás en un bar? ¿Vas a la casa de esa persona? ¿Le decís que venga a tu casa?”.

“En tu casa, no. Porque después la tenés que echar de tu casa… Y vos te podés ir de la casa de él”, señaló Kusnetzoff. Mientras que Salvarrey lanzó: “Yo, igual, si llorás, no te dejo. No puedo” “¡Es muy difícil!”.

Sin embargo, Sofía Martínez añadió: “Y hay una pregunta que para mí es muy difícil, cuando dejás, que es cuando te dicen ‘¿no me amás más’?”. En tanto, Andy Kusnetzoff, utilizó las palabras del psicólogo y escritor Gabriel Rolón. “La respuesta para mí es muy clara y es 'Sí, te amo, pero como dice (Gabriel) Rolón, a veces con el amor no alcanza'. Si citás a Rolón, nadie te va a pelear”, remarcó.

Luego de esas palabras, la periodista deportiva, coincidió y expresó: “Sí, bien… ¡yo hice lo mismo!”.