"Principio de incertidumbre" en Comodoro: todo para participar de una propuesta artística única

Este viernes 22 de diciembre, en Tómbola Cervecería, de Comodoro Rivadavia, se presentará “Principio de incertidumbre”, con su propuesta artística muy especial, con mucho más que música y canciones.

🎯 Lugar: Tómbola Cervecería - Dorrego 1.425 - Comodoro Rivadavia.

🕜 Horario: Apertura de puertas 21 hs - Show 23 hs.

🔴 https://www.instagram.com/tombola_cerveceria/

El show

Diciembre: Argentina e incertidumbre la relación es más que obvia, pero … ¿cómo se lo explicarías a alguien que no es de acá?

“Podríamos jurar casi sin miedo a equivocarnos que nuestro deporte nacional es el fútbol, pero yo creo que buscar excusas y culpables le disputan algo de terreno. En esta última línea es donde podemos decir que nace Principio de Incertidumbre”, resaltaron sus responsables.

Brutal ataque: quiso matar a un policía y lo baleó cuando hacia adicional en un almacén de Comodoro

Culpa de la pandemia y como excusa de hacer eso, que es lo que nos nace y tanto nos gusta: tocar la guitarra, leer un fragmento del último libro que nos caló hasta los huesos, cantar una que sepamos todos, tomar un buen vino, celebrar o lamentarse en un hombro amigo y brindar por aquellos proyectos que casi siempre mueren en la víspera.

“Principio de Incertidumbre” no es un show musical, pero va a haber música. No es un espacio de poesía, pero va a haber poesía. Es una reunión de amigos y conocidos intentando hacer un poquito de arte con amigos. Conocidos y no tan conocidos mirando e influyendo en lo que se está haciendo. Es una invitación a toda la comunidad a celebrar el hecho de estar vivos.

Preocupación en Comodoro por la caída de las ventas en comercios y los puestos laborales

“ Principio de Incertidumbre es un ciclo donde buscamos que se generen charlas y reflexiones interesantes. Pensamos las músicas y los artistas con mucha atención y siempre pasa algo más, una suerte de bonus track mágico que le da un toque todavía más especial a lo que habíamos imaginado”, resaltaron desde el grupo.

Cuáles son los nuevos precios de los combustibles en Comodoro

En este volumen nos acompañan:

+ Lautaro Rojas, vocalista y guitarrista.

+ Giuli Quidel , vocalista.

+ Rodolfo Ducatteau , guitarrista, bajista y vocalista.

El litro de nafta llega a $769 en Comodoro y llenar el tanque cuesta hasta $57.000

+ Gerardo Alcoba , baterista y productor de sonido.

+ Alex Asef , vocalista.

+ Mauricio Ibarra , guitarrista.

+ Ariel Cammarata , bajista.

Vecinos de Kilómetro 5 denunciaron un tremendo caso de maltrato animal en Comodoro

En nuestro Volumen 1 se rememoraran can

ciones de:

+ Cerati – Quilmes Rock 2003

+ El Kuelgue

+ Charly Garcia

+ Entre otras de similar cadencia dentro del rock nacional.