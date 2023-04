“Otra vez hiriéndome”: el polémico mensaje de Nicki Nicole en medio de rumores de romance entre La China y Trueno

Nicki Nicole y Trueno están separados y, aunque ninguno de los dos confirmó la noticia, los indicios en redes sociales son más que contundentes.

El rumor de que China Suárez y el cantante de la Boca habrían tenido un acercamiento explotó en la semana, ya que, por un lado, María Eugenia se separó de Rusherking, y por el otro, Mateo y Nicki Nicole se dejaron de seguir en redes y terminaron su relación.

A través de Stories, la artista rosarina que cuenta con más de 14 millones de seguidores en Instagram posteó la portada de Spotify con una sugerente frase: "Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome".

El romance menos pensado: Aseguran que la China Suárez dejó a Rusherking por un reconocido cantante

La letra del tema de Nicki habla del dolor de tener el corazón roto por amor: "Y te pido que me sueltes. Que no llames, que no invente. Mientras yo intento callar To' lo que mi cotazón siente. Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome".

"Como yo ninguna. Seguí con tu vida. No vuelvo a llorar más. Hablé con la luna (dijo): Como yo ninguna. Seguí con tu vida. Ya no vuelvo a pensarte", concluye la canción que Nicki Nicole promociona tras separarse de Trueno, en medio de rumores de affaire entre su ex y China Suárez.