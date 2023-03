¿La mejor jugada de Gran Hermano?: Nacho sorprendió y mandó a todos a la placa de eliminación

Este miércoles se concretó la última gala de nominación de Gran Hermano que terminó con una sorpresa:quedaron todos los jugadores dentro de placa menos Nacho, que es el líder de la semana. Por ende, fueron nominados Romina, Julieta, Marcos y Camila. En esta oportunidad, Nacho no podrá salvar a ninguno.

“Le voy a dar dos votos a Camila porque intuyo que va a recibir más votos. Y un voto para Marcos, no por nada en especial, pero porque no me gusta repetir votos y porque capaz con esto se arma un empate. Para buscar distintos lugares”, expresó el joven que se convirtió en el primer finalista de la edición 2022.

La primera en ingresar al confesionario fue Romina, quien no dudó con su primer voto: “Le voy a dar dos votos a Camila. Creo que apenas llegó hablé de su energía, de sus formas, luego hubo cosas suyas que no nos cerraban con las chicas. Y tuvo cosas que le dejé pasar, porque con tantas peleas acá adentro ya no tenía ganas, quería pasar el tiempo que me quede sin discusiones, pero tiene cosas que no comparto. Y son varias cosas”. El otro es para Marcos, la verdad no tengo ningún motivo, lo voto porque sé que es fuerte y a la primera que toque una placa lo van a salvar”, detalló.

Marcos fue el segundo en definir sus votos. “Los dos primeros votos son para Julieta, cada vez somos menos y por más que uno quiera mucho a una persona ya termina votando por afinidad. Y el otro voto es para Camila, porque no tengo tanta afinidad con ella como con Romi que es quien queda. Esos son mis votos”, dijo en su última votación.

Julieta, la joven de 21 años apodada Disney tuvo un ida y vuelta con Gran Hermano antes de emitir sus votos. “Estoy emocionada y ansiosa. Tengo amigos que me llevo, aprendizajes. Las fiestas, el repechaje cuando volvió Dani que fue todo felicidad, un empujoncito para salir adelante”, dijo la actriz y agregó: “Me encantan las nominaciones, ponerme linda, me encantan los miércoles”. “Entonces vamos a disfrutar de esta última nominación”, invitó la voz del otro lado y comenzó con sus argumentos.

“Mis primeros dos votos van a ser para Camila. Con ella tuve muchas idas y vueltas, somos muy parecidas en algunas cosas pero hay otras que me hicieron dudar. Siento que es en lo personal y en el juego. “El segundo voto será más cortito”, anticipó. “A Romi no la voy a nominar hasta que sea realmente necesario. Es la primera vez que voto al primo, lo quiero un monton. Si tengo que decir un motivo, a nivel juego digo que me gustan las personas más arriesgadas, y él si no es su tema no se mete.

Camila, por su parte, fue directa. "Mis primeros dos votos van para Romina. Cuando llegué a la casa yo quise caerle bien a todos, esa es la verdad, quería sentir lo que era ser un hermanito acá adentro, para más rápido de lo normal porque pensé que solo me iba a quedar 15 días. Desde que llegué siempre fui buena con todos pero desde el primer día Romina me trató como mentirosa. Yo quería hacer como que no pasaba eso, quería vivir en el mundo de Heidi y que todo se solucione solo. Fueron pasando los días, creí que había la mejor con ella y que afuera podíamos tener una relación pero no”, dijo la profesora de piano.

Y enumeró varios ejemplos de situaciones que no le gustaron hasta que Gran Hermano tuvo que pedirle por favor que resuma sus argumentos y le de paso a su segundo elegido. “El otro voto es para Marcos, no tengo ningún motivo".