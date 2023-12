La Joaqui reapareció en escena otra vez y lo hizo en las redes sociales para recordar a El Noba, el artista de la “Cumbia 420” que murió luego de protagonizar un impresionante accidente con su moto.

La cantante fue consultada en las historias de Instagram por un usuario sobre cómo era su relación con el joven de Florencio Varela y si en alguna oportunidad había surgido el amor entre los dos, algo que terminó respondiendo directamente.

“No, chicos, jamás. Nosotros nos conocíamos tanto, lo he visto mandarse tantas cagadas, ponerse en pedo, todo, que jamás me podría gustar. Era como mi hermano para mí”, reconoció la artista del género urbano.

Siguiendo con sus dichos, La Joaqui indicó que “solo una vez en la vida me pasó de tener feeling real, amoroso, con alguien con quien hice música”. Y sostuvo nuevamente: "pero justamente no con Lauti. Lauti era mi mejor amigo”.

La joven no reveló quién fue su par del que se terminó enamorando con una frase directa a sus seguidores de Instagram. “Sé que les encantaría que haya mucho más chisme que eso pero fin”, finalizó.