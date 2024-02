¡Bombazo!: Se filtró el nombre de dos famosas que podría reemplazar a Jésica Cirio en La Peña de Morfi

Tras la partida de Jesica Cirio, el nuevo ciclo de La Peña de Morfi comenzó a tomar forma en las últimas horas. Sin tiempo para perder, las máximas autoridades de Telefe ya tienen pensada una persona para poder reemplazarla.

Se trata de Lizy Tagliani, muy querida por todos y que gracias a su versatilidad frente a la pantalla se puede desenvolver en diferente clase de ciclos.

Ante la incógnita en torno a quién podría acompañar a Diego Leuco, este lunes en Intrusos dieron a conocer que hay una figura que suena fuerte. "En Telefe tienen en la mira a Sol Pérez. Tiene grandes posibilidades de acompañar a Diego. Lo pongo en potencial porque se barajaron muchos nombre", contó Karina Iavícoli en el ciclo de Flor de la V.

Vale recordar que, meses atrás, se comentó que Paula Chaves y Zaira Nara podían sumarse a La Peña de Morfi. Sin embargo, esa información fue descartada rápidamente (hoy no tienen el vínculo de amistad que alguna vez las unió).

"Me parece que es un súper programa. Y bueno, es un poco parte de mi esencia. Yo me crié mirando a Quique Da Piaggi y a Silvia Peyrou haciendo un programa que era una especie de La Peña de Morfi, donde iban artistas. Era más folklórico pero tenía que ver con eso de recibir gente, de cocinar, de hacer chistes. Así que me gusta", destacó en diálogo con el ciclo de El Trece.