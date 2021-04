COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Durante la campaña antigripal en 2020, en Comodoro Rivadavia 6 mil jubilados y pensionados de PAMI recibieron la vacuna. El próximo lunes 26 de abril se abrirá la preinscripción para quienes deban recibir la dosis en este 2021.

La directora ejecutiva de PAMI Chubut, Eva D'Urzo, confirmó a ADNSUR que este viernes recibieron la noticia de que a partir del 26 de abril quedará habilitado "un portal para anotarse en la campaña antigripal".

En este marco, adelantó que los afiliados deberán ingresar a la pagina del PAMI, ir a la sección antigripal y ahí el afiliado se tiene que anotar. "Va a recibir un email confirmando la inscripción. Y cuando comience la campaña se le va a asignar el turno y el lugar".

"La verdad es que reforzamos el tema de la inscripción vía online, pero sabemos que se van a hacer presentes en nuestra agencia y allí se los ayudará a esta preinscripción", aclaró la funcionaria de PAMI.



Finalmente, destacó que las oficinas del PAMI trabajaron durante la pandemia para no afectar la prestaciones . "Actualmente trabajamos en horario normal y con turnos programados, pero eso no quiere decir que si una persona tiene urgencias no se atienden, las demandas espontaneas son respondidas", informó.