El temor a presentar efectos adversos tras la vacunación contra el Covid19, es una situación que se reitera entre quienes se acercan a vacunarse. Algún toman paracetamol como medida preventiva para evitar cualquier síntoma que nos genera malestar. Es que la posibilidad de fiebre, cansancio, escalofríos o hinchazón en la zona de vacuna, entre otros, son situaciones que se reiteran entre los vacunados. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no se vacunan y no presentan ningún tipo de efecto adverso?

Y surge la pregunta, ¿la vacuna tiene el mismo efecto pese a no presentar síntomas adversos?

Los especialistas aseguran que todos los vacunados -tanto el que padece de reacciones adversas como quien apenas sintió un pinchazo- tienen probabilidad poblacional de generar una respuesta inmunológica adecuada para hacer frente a la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, según publica Clarín.

Arnaldo Casiró, jefe de Infectología Hospital Álvarez, afirma que el hecho de que post vacuna uno se sienta mejor o peor no se correlaciona con la eficacia sino que depende de cada organismo ya que algunos reaccionan con más sensibilidad a los estímulos externos y otros menos.

E incluso la investigadora del Conicet, Daniela Hozbor, sostiene que las reacciones secundarias dependen de varios factores como el tipo de formulación de la vacuna. Pero que además la magnitud del malestar depende de cuestiones que van más allá de lo inmunológico como el estrés, la fatiga o la ansiedad. “Plataformas distintas, reacciones distintas. Estados fisiológicos diferentes pueden modificar las respuestas”.

Guillermo Docena, inmunólogo e investigador del Conicet, aclaró: "que no haya efectos secundarios no significa que la dosis no funcione" porque "así como con el mismo virus puede haber infecciones asintomáticas o moderadas, con la vacuna sucede lo mismo. No se puede concluir que, si no hay reacción en el cuerpo, el sistema inmune no se activó".