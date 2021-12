Con la pandemia de coronavirus llegando a su tercer año en todo el mundo, un destacado médico intensivista vaticinó cuándo y cómo terminará la epidemia que mantiene en vilo al planeta desde inicios de 2020.

Se trata de Miguel Marcos, de la Universidad de Salamanca, quien manifestó que en su opinión, “estamos probablemente en la transición de la pandemia a la endemia”. Esto, consideró se da porque existe una “infección descontrolada en todo el mundo” pero vamos camino a "la presencia de un número de casos más o menos estable cada año o en un periodo de tiempo”.

"Estamos mucho mejor que el año pasado porque el riesgo individual en los vacunados de tener COVID-19 grave o fallecer por esta enfermedad es mucho menor”, dijo además previo a manifestar que “la mejor opción es vacunarse, con tercera dosis si es posible en tu grupo de edad”.

“Lo que ha complicado la situación ahora mismo es la variante Ómicron, mucho más transmisible que las variantes previas y que está provocando un gran pico de casos. Afortunadamente la mayoría leves gracias a las vacunas y, probablemente, a una menor virulencia de esta variante”, recordó en ese sentido.

“Si al final se infecta una buena parte de la población eso va a llevar a un elevado número de casos no sólo leves (que de por sí saturan la atención primaria, algo que afecta a todos) sino también graves, con la siguiente saturación de hospitales y UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”, dijo además el respecto, a través de un hilo de tuits publicado en su cuenta de Twitter.

Respecto a cómo se superará la crisis sanitaria, vaticinó que "el virus podría erradicarse, como pasó con el SARS-CoV-1 pero esto se antoja ya imposible en este momento".

"También podría quedar como el sarampión, con brotes aislados a partir fundamentalmente de los no vacunados. Dada la elevada transmisibilidad del virus y el elevado número de personas que, o no se han vacunado no se quieren vacunar en todo el mundo, esto también es improbable”, sumó.

Al mismo tiempo explicó que "parece más probable en este momento que quede como una infección endémica, igual que otros virus respiratorios", y que “la salida de la pandemia podría ser una endemia en la que sobre todo en invierno tuviéramos X casos al año de COVID-19, igual que los tenemos de gripe o de VSR o de otros virus”.