Este lunes en horas cercanas a la medianoche, efectivos policiales fueron alarmados por un llamado que requería de su auxilio en un domicilio de Puerto Madryn.

El alerta hizo que de inmediato los agentes se dirijan a una casa ubicada en la calle Di Clemente y Rivadavia. Allí se encontraba una mujer, con un bebe en brazo, quien desesperada le dijo a los policías que la criatura presentaba dificultades para respirar. Según se informó, se habría ahogado con la leche de la mamadera.

Ante esta situación, los oficiales trasladaron a la mamá y a su bebé al nosocomio local, donde lograron reanimarlo y hacerlo volver en sí.

En reconocimiento por por rápido accionar de los policías y que hayan podido salvarle la vida a la criatura, el padre del niño escribió un mensaje de agradecimiento para ellos:

“Agradeciendo su rápido accionar, su compañerismo, y sobre todo su apoyo, en una situación q uno no espera, q no prevé y los héroes de esta historia aquí presentes, mi bebé estaba convulsionando cuando recibí el llamado de mí pareja x el q salí en vehículo particular hacía mí domicilio, lugar donde llego y mi bebé no respondía, detrás mío el móvil q llega y rápidamente traslada a mí mujer y mi niño hacía el hospital zonal dónde gracias a Dios pudieron reanimarlo y hacerlo volver en sí...gracias totales: Sgto 1ro Peralta, J; Sgto 1ro Davies, D; Of. Ayte Benavidez, I, Cbo Marin, A; Cbo Rodríguez, J; Agte Billagomez, C”.