Karina Bayón, presidente de la Cámara de Turismo de El Bolsón, participó de la reunión junto al Ente Oficial de Turismo “Patagonia Argentina” en reclamo al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, para que “garantice las vacaciones de invierno” en la comarca.

"La foto del momento fue observar a toda la Patagonia unida en una demanda que es muy significativa por el actual contexto de pandemia, donde la prioridad es no perder nuevamente la temporada invernal”, explicó.

En este marco, Bayón sostuvo que “hace un año, estábamos en la incertidumbre de no saber cómo nos iba a afectar la crisis sanitaria mundial. En cambio, hoy tenemos muchos otros datos, como saber claramente que el turismo no contagia”. Y agregó - a Diario Jornada - que el turismo “es nuestra principal actividad económica, fuente de trabajo para la gran mayoría de los habitantes cordilleranos y facilitador del desarrollo regional”.

Bayón señaló que “estamos hablando de los prestadores turísticos que quedan en pie. En El Bolsón ya perdimos tres mil camas de alojamiento para este invierno. De 4700 habilitadas, a la fecha contamos solo con 1700, según los registros de la Secretaría de Turismo. La situación es gravísima y hay cosas que todavía no estamos viendo del impacto a futuro. No podemos hablar de desarrollo turístico si no tenemos una buena prestación de servicios y calidad”, sentenció.

"No hay margen para seguir perdiendo tiempo después de un año y tres meses de restricciones. Ahora es una cuestión que deben resolver los funcionarios del gobierno nacional”, apuntó.

En su reclamo reiteró que “todos los comerciantes del país estamos pidiendo que nos dejen trabajar, no queremos más una ayuda de 20 mil pesos, que no nos alcanza para nada. Tampoco podemos seguir endeudándonos con créditos, que se suman a los del año pasado”.