Se cumplen cuatro años de la desaparición de Norma Carrizo en Comodoro

La búsqueda de Norma Carrizo comenzó el 22 de diciembre de 2017, el mismo día que desapareció, y continúa sin ningún dato alentador.

Norma subió a un remís en la puerta de su casa en el barrio Roca, se bajó en la Avenida Moyano de Rada Tilly, una cámara alcanzó a tomarla de espaldas. Es el único registro que hay de ella. Al mediodía le envió un mensaje a una de sus hijas. Su familia nunca supo por qué llegó hasta Rada Tilly. Allí no tenía amigos, conocidos ni familiares.

Su hija Macarena, a través de la página de Facebook "Buscamos a Norma Carrizo", continúa con la difusión de información e imágenes de su madre.

Este miércoles, en un nuevo aniversario de su desaparición, publicó una desgarradora carta a su mamá.

"Hace 4 años atrás desaparecías de la vista de todos. Hace 4 años atrás lo vivo como si fuera hoy, un día viernes 22 de Diciembre de 2017, con un clima inestable que pasó del viento, a la lluvia, al frio y así sucesivamente.

Hace 4 años atrás recibía sin saberlo un último mensaje tuyo. Recuerdo ese día tan latente, cuando dejaba toda la casa ordenada pensando en mi ingenuidad que salías por un rato y volvías, pero nunca llegaste…

Nunca jamás creí ni una palabra cuando me dijeron que al transcurrir los días seguro volverías, porque en el fondo de mi corazón sabía que no era una travesura sino que había un trasfondo que desconozco hasta el día de hoy.

Escuche todas las posibles hipótesis de tu caso, desde las buenas hasta las no tanto, pero no quise creer ninguna. Me niego rotundamente a aceptar que desapareciste.

Es difícil y ya no tengo palabras para explicar la magnitud del daño físico, psicológico que genera una desaparición. Siempre se lo asemeja con un duelo, pero con la diferencia que este nunca termina, se torna infinito hasta que un día se pueda llegar a la verdad.

El otro día vi una frase que decía algo como “cuando puedas contar tu historia sin llorar, sabrás que tu interior esta sanando”. Entonces comprendí que estoy jodidamente rota, pero no derrotada, porque aun espero tu regreso, aun te busco y todavía creo en milagros.

Este 24/12 agregá en tus deseos a Norma y a todos los sin voz, para que pronto retornen a su hogar, para que todo lo que les deseen les llegue".

