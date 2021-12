El verano en Rada Tilly arracó con todo y desde el Municipio armaron una grilla de actividades que se extiende hasta marzo.

Así, durante todo el mes de enero febrero y hasta mediados de marzo habrán actividades deportivas, sociales y culturales todos los fines de semana en la ciudad de Rada Tilly.

El cronograma de eventos empezó el 4 de diciembre con la inauguración del bowl del Skate Park, con clínica, demo y Best Trick, y siguió el 11, 12 y 13 de diciembre con un encuentro de Kitesurf que reunió a mas de 150 riders de la región y el país en la playa y costanera norte de Rada Tilly.

DICIEMBRE 2021

31 de diciembre - 12ª EDICIÓN CORRIDA DE FIN DE AÑO

Lugar: Camping municipal.

Organiza: Comodoro Corre.

El tel para contacto es 4451207

31 de diciembre - TRAVESÍA DEL MARQUÉS

Lugar: Playa Rada Tilly.

Organizan: Secretaría de Deporte y Turismo y Club Neptuno.

Travesías de nado (con aletas o sin aletas) o kayak. Se trata de dos travesías individuales que comienzan en simultáneo. No competitivas.

Categorías: promocional (Nado: 1 mil metros / Kayak: 2 mil metros) y libre (Nado: 2 mil metros / Kayak: 4 mil metros).

ENERO 2022

Todos los sábados - PROGRAMA DE YOGA AL AIRE LIBRE

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo.

Concentración: 9:30 hs. / Inicio: 10:00 hs.

< actividad libre y gratuita>

La Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Rada Tilly promueve su Programa de Yoga al Aire Libre para la temporada 2021-2022. La propuesta, que se desarrolla todos los sábados de la temporada en diferentes puntos de la ciudad, es coordinada por el referente de yoga del Gimnasio Municipal “Manuel Belgrano”, Carlos Ojeda, con el acompañamiento de profesores invitados que sumarán sus conocimientos y experiencias en esta disciplina, brindando cada fin de semana una clase diferente. El punto de encuentro será en la playa y plazas de la ciudad. El mismo variará cada fin de semana y será informado a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly. Para participar no se requiere inscripción previa, y no es necesario tener experiencia. Se recomienda asistir con ropa cómoda, llevar protector solar, hidratación y un “mat” o una manta para la práctica.

Sábado 8 de enero - CONOCIENDO EL INTERMAREAL

Inicio: 14:00 hs.

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

Caminata por el intermareal, durante la bajamar, hasta llegar a las pozas de mareas. En este recorrido se enseñarán e identificarán los distintos invertebrados y algas que se encuentran en la zona, reconociendo estructuras morfológicas, adaptaciones y el rol que cumplen en el ecosistema.

Dificultad: media. Duración 2 horas. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

Sábado 15 de enero - PASEO INTERPRETATIVO DE FLORA

Inicio: 10:00 hs.

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

Caminata por la meseta, identificando las distintas especies de nuestra flora patagónica. Se observarán sus estructuras morfológicas para aprender sobre su fisiología, adaptaciones, distribución y su importancia en el ecosistema.

Dificultad: baja. Duración 2 horas. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

15 de enero - TREKKING DE LA LUNA

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo.

Paseo guiado y caminata al aire libre por Rada Tilly y sus alrededores. La iniciativa invita a estar en contacto con la naturaleza y hacer actividad física en grupo, reuniendo a numerosos caminantes cada mes que se encuentran para salir a conocer y compartir. El punto de encuentro y el recorrido variarán según cada edición con una intensidad moderada.

La actividad tendrá una duración dos horas. Horario de concentración: 19:30 hs. / Horario de inicio: 20 hs.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

15 y 16 de enero - SEVEN DE LA PATAGONIA

Lugar: Playa de Rada Tilly (bajadas 11 y 12).

Organiza: Chenque Rugby Club.

El segundo fin de semana de enero, se desarrolla la 22° edición del Seven de Rugby de la Patagonia, un clásico del verano en las arenas de la villa balnearia. Con una gran cantidad de equipos participantes cada año, el evento es organizado por Chenque Rugby Club en las bajadas Nº 11 y 12, de la playa de Rada Tilly. El Seven de la Patagonia es un evento de rugby playero que se desarrolla desde el año 2000 y fue declarado de Interés Provincial Gobierno de Chubut y de Interés Municipal en Rada Tilly, además de ser reconocido por la Unión Argentina de Rugby como: ”Evento de inicio anual de las actividades de rugby en la Patagonia”.

Sábado 22 de enero - EXPERIENCIA MARQUÉS

Inicio: 14:00 hs.

Organiza: Secretaria de Deporte y Turismo

Un día junto al equipo de la Reserva para conocer y experimentar algunas de las tareas que realiza el personal del Área Natural Protegida Punta Marqués. Una oportunidad de conocer de cerca la naturaleza del área siendo parte activa de los patrullajes y monitoreos de rutina, observando el comportamiento de la colonia de lobos marinos, identificación de individuos, y posibles avistajes de cetáceos.

Dificultad: media-alta. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

22 y 23 de enero - SEVEN HOCKEY PLAYA

Lugar: Playa de Rada Tilly (bajadas 11 y 12)

Organiza: Club Náutico Rada Tilly.

Organizada por el Club Náutico y Deportivo Rada Tilly, se desarrollará la 15º edición del torneo en las bajadas Nº 9 y 10 de la playa de Rada Tilly.

29 de enero - PASEO INTERPRETATIVO DE FLORA

Inicio: 10:00 hs.

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

Caminata por la meseta, identificando las distintas especies de nuestra flora patagónica. Se observarán sus estructuras morfológicas para aprender sobre su fisiología, adaptaciones, distribución y su importancia en el ecosistema.

Dificultad: baja. Duración 2 horas. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

29 y 30 enero - TORNEO DE FÚTBOL PLAYERO

Lugar: Playa de Rada Tilly (bajadas 11 y 12).

Organiza: Club Atlético Rada Tilly (CART).

29 y 30 de enero - IV REGATA DEL MARQUÉS y CLÍNICA DE OPTIMIST

Organiza: Club Náutico Rada Tilly.

FEBRERO 2022

Todos los sábados - PROGRAMA DE YOGA AL AIRE LIBRE

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo.

Concentración: 9:30 hs. / Inicio: 10:00 hs.

< actividad libre y gratuita>

La Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Rada Tilly promueve su Programa de Yoga al Aire Libre para la temporada 2021-2022. La propuesta, que se desarrolla todos los sábados de la temporada en diferentes puntos de la ciudad, es coordinada por el referente de yoga del Gimnasio Municipal “Manuel Belgrano”, Carlos Ojeda, con el acompañamiento de profesores invitados que sumarán sus conocimientos y experiencias en esta disciplina, brindando cada fin de semana una clase diferente. El punto de encuentro será en la playa y plazas de la ciudad. El mismo variará cada fin de semana y será informado a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly. Para participar no se requiere inscripción previa, y no es necesario tener experiencia. Se recomienda asistir con ropa cómoda, llevar protector solar, hidratación y un “mat” o una manta para la práctica.

1º de febrero - CHARLA ANIVERSARIO RESERVA PUNTA MARQUÉS

Inicio: 16:00 hs. Lugar: Área Natural Protegida Punta Marqués.

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo.

Presentación de la “Guía de Cetáceos del Golfo San Jorge”, un trabajo realizado para la identificación de las especies de cetáceos más comunes de avistar en el Golfo San Jorge, especialmente en la zona costera del sur de la provincia de Chubut y el norte de la provincia de Santa Cruz.

6 de febrero - CONOCIENDO EL INTERMAREAL

Inicio: 14:00 hs.

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

Caminata por el intermareal, durante la bajamar, hasta llegar a las pozas de mareas. En este recorrido se enseñarán e identificarán los distintos invertebrados y algas que se encuentran en la zona, reconociendo estructuras morfológicas, adaptaciones y el rol que cumplen en el ecosistema.

Dificultad: media. Duración 2 horas. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

6 de febrero - CORRIDA DE VERANO DE RADA TILLY

12 de febrero - PASEO INTERPRETATIVO DE FLORA

Inicio: 10:00 hs.

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

Caminata por la meseta, identificando las distintas especies de nuestra flora patagónica. Se observarán sus estructuras morfológicas para aprender sobre su fisiología, adaptaciones, distribución y su importancia en el ecosistema.

Dificultad: baja. Duración 2 horas. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

12 y 13 de febrero - STREET BALL CALLEJERO

Lugar: Costanera de Rada Tilly (bajada 20).

Organiza: Club Náutico y Deportivo Rada Tilly.

19 de febrero - TREKKING DE LA LUNA

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo.

Paseo guiado y caminata al aire libre por Rada Tilly y sus alrededores. La iniciativa invita a estar en contacto con la naturaleza y hacer actividad física en grupo, reuniendo a numerosos caminantes cada mes que se encuentran para salir a conocer y compartir. El punto de encuentro y el recorrido variarán según cada edición con una intensidad moderada.

La actividad tendrá una duración dos horas. Horario de concentración: 19:30 hs. / Horario de inicio: 20 hs.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

19 de febrero - EXPERIENCIA MARQUÉS

Inicio: 14:00 hs.

Organiza: Secretaria de Deporte y Turismo

Un día junto al equipo de la Reserva para conocer y experimentar algunas de las tareas que realiza el personal del Área Natural Protegida Punta Marqués. Una oportunidad de conocer de cerca la naturaleza del área siendo parte activa de los patrullajes y monitoreos de rutina, observando el comportamiento de la colonia de lobos marinos, identificación de individuos, y posibles avistajes de cetáceos.

Dificultad: media-alta. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

19 de febrero - DESAFIO 3 CERROS

Inicio: 9:00 hs.

Organiza: Forma Travel

26 de febrero - PASEO INTERPRETATIVO DE FLORA

Inicio: 10:00 hs.

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

Caminata por la meseta, identificando las distintas especies de nuestra flora patagónica. Se observarán sus estructuras morfológicas para aprender sobre su fisiología, adaptaciones, distribución y su importancia en el ecosistema.

Dificultad: baja. Duración 2 horas. Actividad arancelada.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.

MARZO 2022

Todos los sábados - PROGRAMA DE YOGA AL AIRE LIBRE

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo.

Concentración: 9:30 hs. / Inicio: 10:00 hs.

< actividad libre y gratuita>

La Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Rada Tilly promueve su Programa de Yoga al Aire Libre para la temporada 2021-2022. La propuesta, que se desarrolla todos los sábados de la temporada en diferentes puntos de la ciudad, es coordinada por el referente de yoga del Gimnasio Municipal “Manuel Belgrano”, Carlos Ojeda, con el acompañamiento de profesores invitados que sumarán sus conocimientos y experiencias en esta disciplina, brindando cada fin de semana una clase diferente. El punto de encuentro será en la playa y plazas de la ciudad. El mismo variará cada fin de semana y será informado a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly. Para participar no se requiere inscripción previa, y no es necesario tener experiencia. Se recomienda asistir con ropa cómoda, llevar protector solar, hidratación y un “mat” o una manta para la práctica.

5 y 6 de marzo - ENCUENTRO DE RUGBY Y HOCKEY INFANTIL

Organiza: Chenque Rugby Club.

5 y 6 de marzo - CAMPEONATO AUSTRAL DE CARROVELISMO

Organiza: Asociación Patagónica de Carrovelismo (APC).

19 de marzo - TREKKING DE LA LUNA

Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo.

Paseo guiado y caminata al aire libre por Rada Tilly y sus alrededores. La iniciativa invita a estar en contacto con la naturaleza y hacer actividad física en grupo, reuniendo a numerosos caminantes cada mes que se encuentran para salir a conocer y compartir. El punto de encuentro y el recorrido variarán según cada edición con una intensidad moderada.

La actividad tendrá una duración dos horas. Horario de concentración: 19:30 hs. / Horario de inicio: 20 hs.

Las inscripciones se realizarán una semana antes, de manera online, a través de un link que será compartido oportunamente a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rada Tilly.