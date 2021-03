LAGO PUELO (ADNSUR) - El viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués, calificó como una catástrofe el incendio que afecta a la cordillera de Chubut, el cual sigue activo a pesar de las lluvias.

Y manifestó su preocupación por la parcela 26 prácticamente, una zona de terrenos tomados donde afirmó "no han quedado viviendas, pero la situación es angustiante", dijo. Los equipos de Defensa Civil de la municipalidad están haciendo relevamientos en la zona.

Luis Pensado , presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, aseguró que “la situación está contenida. En Cholila acorde al Sistema Provincial de la Brigadas Forestales, se señala que el incendio no va a salir de la zona. De todos modos, hay una guardia por si se desata un ‘incendio de interfase’. En El Hoyo –momentáneamente- no se necesitan más recursos porque hay una llovizna en este momento. Se registra un viento más intenso pero se puede trabajar. Me reuní con el Director de Defensa Civil y los bomberos están en los ‘puntos calientes’”.

Asimismo, explicó que hay un equipo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas en las viviendas que fueron consumidas por el incendio "para verificar si hay víctimas". Y destacó que "hay una situación compleja en la ‘Parcela 26’ donde hay una toma ilegal de tierras donde había más de 100 viviendas precarias y todo eso fue consumido por el fuego. Hubo muchos vehículos particulares que fueron afectados por el incendio. Esa zona nos preocupa”, dijo.

Por otro lado, Pensado indicó que en El Maitén, había dificultades de comunicación "pero el Comandante Gustavo Nicola (Director del Escudo Nacional) pero están en alerta pero no necesitan equipos ni asistencia urgente”, cerró.