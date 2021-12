Este miércoles, trabajadores de limpieza y mantenimiento de la Cooperativa de Trabajo Hospital Alvear iniciaron una nueva retención de servicios por falta de pago de salarios.

"No presentaron ninguna documentación, entonces para Provincia estamos acéfalos, ya que no hay nadie que dirija esta cooperativa. Entonces no van a depositar la plata", señaló Patricia Sotuyo, referente de la cooperativa a ADNSUR. Y sostuvo que "el director nos dijo que la plata está, solo que no hay a quien depositársela. De esta forma siguen perjudicando al trabajador".

"Venimos pidiendo asamblea desde 2019, después nos agarró la pandemia. Ahora fuimos y hablamos dos veces con Batista, nos pidió una nota con el mismo encabezado y firmado de cada uno de los socios, aclaración y número de DNI. Cuando se la llevamos, nos dijo que no, que nos quería a cada uno ahí. Siguen poniendo palos en la rueda", remarcó.

Sotuyo comentó que además, “se nos debe el mes de noviembre y queremos la fecha de asamblea”, y advirtió que "en marzo el servicio sale a licitación y sin los papeles al día no podremos participar", poniendo en riesgo sus puestos de trabajo.