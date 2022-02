"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". La fábula de Augusto Monterroso de pronto cobró vida y se convirtió en la historia de un largo viaje a Trelew que inició María Marta “Maru” Ibañez con su hija Carmela, de cinco años, y su bebé Ulises con quienes está descubriendo el Valle Inferior del Río Chubut, Punta Tombo y Puerto Madryn .

Maru Ibañez es en realidad Mamá Rosarienne, una influencer no famosa –¿anti-influencer? que tiene más de 33 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y está recorriendo Trelew y Puerto Madryn fascinada por la Patagonia.

La aventura de Maru en la Patagonia empieza con un dinosaurio "vivo" caminando en un parque de Rosario y termina con la réplica del dinosaurio más grande del mundo en Trelew. El año pasado, Trelew hizo un campaña de promoción como destino turístico en Buenos Aires y Rosario. Lo extraordinario es que Trelew llevó un dinosaurio mecánico que enseguida llamó la atención de todo el mundo, en especial de los niños, que no salían de su asombro.

Maru no tenía pensado dónde veranear; no conocía Trelew y su hija de cinco años y los amigos son fanáticos de los dinosaurios. “El carnotaurio corría para todos lados, cruzó una avenida, venían autos todos parando y sacando fotos, nadie podía creer qué hacía un dinosaurio en el medio de Rosario”, comenta la influencer rosarina la forma en que descubrió Trelew, que hasta ese momento no era más que un punto en el mapa. “No sabía que en Trelew está uno de los museos de paleontología más importantes de Latinoamérica”, reconoce.

El nombre de fantasía Mamá Rosarienne juega con la doble identidad rosarina y parisina de Maru, que vivió varios años en Francia donde trabajó como bióloga molecular hasta que tuvo a Carmela y comenzó a interesarse por las neurociencias y la pedagogía. "Me di cuenta de que para los chicos cualquier experiencia es significativa, ellos no diferencian entre hacer el súper viaje a Brasil y hacer castillitos de arena en Playa Unión, porque lo que les interesa es la experiencia y compartir un momento”, señala.

Mamá Rosarienne es más que un blog, una marca, una etiqueta, una estrategia para promocionar lugares turísticos de la Argentina en estos tiempos de pandemia y redescubrimiento del mundo interior. Maru es una chica común que veranea con sus hijos buscando precios, lugares donde hospedarse y salir a comer como cualquier otro turista que se enfrenta con lo desconocido.

Maru se dedica a promocionar esos lugares de las ciudades que todo el mundo sabe que están, pero que nunca nadie visitó. El año pasado la cuenta de Instagram Mamá Rosarienne fue reconocida de interés municipal por el Concejo Deliberante de Rosario. “Solo podemos amar lo que conocemos”, cuenta la influencer que la forma de encontrar la felicidad está en la manera en que miramos las cosas que tenemos a nuestro alcance.

“Cuando volví a Rosario me di cuenta de que había museos, espacios para la infancia, plazas, parques que empecé a frecuentar con mi hija, pero mis amigas no lo hacían. Si queremos cuidar nuestra ciudad primero tenemos que conocerla para poder amarla”, dice Mamá Rosarienne.

En el blog mamarosarienne.com Maru Ibañez asegura, como si fuera una declaración de principios, que "estoy convencida que apropiarnos del paisaje urbano es clave para construir infancias más libres y que el aprendizaje a partir del juego, la exploración, la convivencia y el asombro es el mejor regalo que podemos hacerles a nuestros hijos e hijas”.